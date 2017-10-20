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    Президент: Узбекистан поддерживает справедливую позицию Азербайджана в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта

    Шавкат Мирзиёев: Наша позиция в нагорно-карабахском конфликте неизменна

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ "Узбекистан поддерживает справедливую позицию Азербайджана в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта".

    Как сообщает Report, об этом на встрече в Ташкенте с делегацией, возглавляемой председателем Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

    Глава государства подчеркнул, что позиция официального Ташкента по вопросу нагорно-карабахского конфликта неизменна: "Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта Узбекистан видит в безоговорочном выполнении резолюций Совета Безопасности ООН". 

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