Президент Украины: Сохранение статус-кво нагорно-карабахского конфликта неприемлемо

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Украина считает категорически неприемлемым сохранение статус-кво нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Report, об этом заявил находящийся с официальным визитом в Баку президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Я хочу четко подчеркнуть, что Украина не признает Нагорный Карабах. И мы приветствуем аналогичную позицию Азербайджана касательно Крыма", — заявил Порошенко