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    Президент Украины: Сохранение статус-кво нагорно-карабахского конфликта неприемлемо

    Порошенко: Мы приветствуем аналогичную позицию Азербайджана касательно Крыма

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Украина считает категорически неприемлемым сохранение статус-кво нагорно-карабахского конфликта.

    Как сообщает Report, об этом заявил находящийся с официальным визитом в Баку президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. 

    "Я хочу четко подчеркнуть, что Украина не признает Нагорный Карабах. И мы приветствуем аналогичную позицию Азербайджана касательно Крыма", — заявил Порошенко

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