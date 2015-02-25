Президент Турции выразил соболезнования народу Азербайджана в связи с Ходжалинской трагедией

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования народу Азербайджана в связи с геноцидом в Ходжалы.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу, напомнив о продолжающейся оккупации Арменией земель Азербайджана, глава турецкого государства отметил, что в результате зверств армян было зверски убито 613 азербайджанцев.

"Наши азербайджанские братья были сожжены в городе Ходжалы в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана. Мы чтим светлую память шехидов и выражаем соболезнования азербайджанскому народу", - сказал глава турецкого государства.