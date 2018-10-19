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    Президент Турции: Нахождение азербайджанских земель уже четверть века под оккупацией недопустимо

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ "Нахождение азербайджанских земель уже четверть века под оккупацией недопустимо". 

    Как сообщает Report, об этом на открытии в городе Измир нефтеперерабатывающего завода STAR заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 

    "Международное сообщество не должно молча воспринимать предпринятые нашей страной и Азербайджаном меры для решения этой проблемы. Мы ждем, что международное сообщество скажет "прекратите" происходящей в мире несправедливости. Как Турция и Азербайджан, мы продолжим нашу общую борьбу за ценности, в которые верим", - подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

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