​Президент Турции: Если Армения не освободит оккупированные азербайджанские земли, то границы не откроются

Баку. 2 марта. REPORT.AZ / "Если Армения не освободит оккупированный им Карабах, являющийся территорией Азербайджана, то границы не откроются". Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом президент Турции заявил во время своего визита в Саудовскую Аравию, отвечая на вопросы журналистов.

"Международное право говорит о том, что Карабах находится под оккупацией", - сказал он. На самом деле, если Россия и США захотят этого, то данная проблема решится в тот же час. О вероисповедании азербайджанского народа и его культурном мире известно всем, также все знают и об этих же ценностях противной стороны. Мне кажется, что они подходят к проблеме именно с этой стороны. Поэтому они не могут подойти к проблеме по справедливости".

Он также затронул положение в Сирии: "Мы не предпримем шаги, противоречащие международному праву, которые некоторые планируют в Сирии. Мы не желаем и деления Сирии. Мы все еще не на одной позиции со странами коалиции в вопросах, связанных с этой страной. Однако, охранять права туркменов, проживающих в сирийском Байырбуджаг тоже является нашим долгом".