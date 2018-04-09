Президент: Создана правовая база, связанная с урегулированием нагорно-карабахского конфликта

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ "Создана правовая база, связанная с урегулированием армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта".

Как сообщает Report, об этом на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2018 года и предстоящим задачам заявил президент Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что и резолюция, принятая на конференции Европейского союза "Восточное партнерство", отражает справедливость и международное право.