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    Президент России обсудил с членами Совбеза ход нагорно-карабахского урегулирования

    Участники совещания обменялись мнениями по тематике нагорно-карабахского урегулирования

    Баку. 17 мая REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин обсудил 17 мая с постоянными членами Совета безопасности России предстоящий саммит Россия-АСЕАН, ход нагорно-карабахского урегулирования, а также актуальные вопросы внутрироссийской повестки. 

    Как передает Report, oб этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «В ходе совещания обсуждалась подготовка к предстоящему на этой неделе саммиту Россия-АСЕАН», — сказал Песков.

    «Участники совещания обменялись мнениями по тематике нагорно-карабахского урегулирования в контексте встречи президентов Армении и Азербайджана, состоявшейся накануне в Вене», — отметил он.  

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