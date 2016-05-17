Президент России обсудил с членами Совбеза ход нагорно-карабахского урегулирования

Баку. 17 мая REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин обсудил 17 мая с постоянными членами Совета безопасности России предстоящий саммит Россия-АСЕАН, ход нагорно-карабахского урегулирования, а также актуальные вопросы внутрироссийской повестки.

Как передает Report, oб этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В ходе совещания обсуждалась подготовка к предстоящему на этой неделе саммиту Россия-АСЕАН», — сказал Песков.

«Участники совещания обменялись мнениями по тематике нагорно-карабахского урегулирования в контексте встречи президентов Армении и Азербайджана, состоявшейся накануне в Вене», — отметил он.