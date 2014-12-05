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    Президент распорядился о выдаче квартир семьям взятых в Кельбаджаре в заложники азербайджанцев

    Эльчин Гадимов: На основе распоряжения указанные семьи получат жилье

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о предоставлении квартир семьям взятых в заложники в Кельбаджаре Шахбаза Гулиева, Дильгама Аскерова и убитого армянами Гасана Гасанова.

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Азербайджана Эльчин Гадимов. По его словам, на основе распоряжения указанные семьи получат жилье.

    Отметим, что в июле этого года гражданин России Дильгам Аскеров и гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев были взяты армянскими военнослужащими в заложники в Кельбаджаре, а Гасан Гасанов был расстрелян.

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