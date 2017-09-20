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    Президент Польши: Конфликт в Карабахе может быть урегулирован исключительно мирным путем

    Позиция Польши по этому вопросу не изменилась

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Конфликт в Карабахе может быть урегулирован исключительно мирным путем.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал президент Польши Анджей Дуда во время встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном на полях 72-й Генассамблеи ООН.

    "Позиция Польши по этому вопросу не изменилась, уверены, что конфликт должен быть урегулирован мирно и в соответствии с нормами международного права", - сказал польский лидер.

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