Президент ПАСЕ: Крайне важно найти решение проблемы оккупации Нагорного Карабаха и других регионов Азербайджана

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ "Азербайджан продолжает сталкиваться с последствиями тупика в урегулировании нагорно-карабахского конфликта". Как сообщает Report, об этом заявил президент ПАСЕ Педро Аграмунт по итогам своего официального визита в Азербайджан.

"Крайне важно найти решение проблемы оккупации Нагорного Карабаха и других регионов Азербайджана. Этот конфликт дестабилизирует не только Армению и Азербайджан, затрагивая их экономики и общества, но и отрицательно сказывается на способности этих стран к прогрессу в области демократии, прав человека и верховенства закона", - заявил П. Аграмунт.