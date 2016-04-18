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    Президент ПАСЕ: В зоне нагорно-карабахского конфликта имеет место хрупкое перемирие

    Армения и Азербайджан должны выполнить взятые на себя обязательства и найти политическую волю для урегулирования конфликта

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ "В зоне нагорно-карабахского конфликта имеет место  хрупкое перемирие. Я всегда выражал поддержку территориальной целостности всех 47 стран-членов Совета Европы".

    Как сообщает Report, об этом на открытии  весенней сессии Парламентской  Ассамблеи заявил президент ПАСЕ  Педро Аграмунт.

    Он отметил, что осуждает  насилие  и соболезнует потерям, имевшим место в результате эскалации насилия на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана в начале апреля.

    "Армения и Азербайджан должны выполнить взятые на себя обязательства и найти политическую волю для урегулирования конфликта", - сказал П.Аграмунт, добавив, что хотя ПАСЕ не принимает непосредственного участия в урегулировании конфликта, Ассамблея  готова сделать все для сближения сторон.

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