Президент ПАСЕ: В зоне нагорно-карабахского конфликта имеет место хрупкое перемирие

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ "В зоне нагорно-карабахского конфликта имеет место хрупкое перемирие. Я всегда выражал поддержку территориальной целостности всех 47 стран-членов Совета Европы".

Как сообщает Report, об этом на открытии весенней сессии Парламентской Ассамблеи заявил президент ПАСЕ Педро Аграмунт.

Он отметил, что осуждает насилие и соболезнует потерям, имевшим место в результате эскалации насилия на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана в начале апреля.

"Армения и Азербайджан должны выполнить взятые на себя обязательства и найти политическую волю для урегулирования конфликта", - сказал П.Аграмунт, добавив, что хотя ПАСЕ не принимает непосредственного участия в урегулировании конфликта, Ассамблея готова сделать все для сближения сторон.