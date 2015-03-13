​Президент Пакистана побывал в мечети Аждарбек

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Президент Исламской Республики Пакистан Мамнун Хуссейн 13 марта побывал в мечети Аждарбек в Баку. Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мечети президент Пакистана встретился с председателем Управления мусульман Кавказа (УМК), шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде.

На встрече Аллахшукюр Пашазаде затронул дружеские и братские отношения между народами двух стран. Он отметил, что дружеские отношения между президентами двух стран являются показателем отношений между народами.

Шейх-уль-ислам отметил, что азербайджанский народ высоко ценит позицию Пакистана в карабахском урегулировании.

Президент Мамнун Хуссейн выразил удовлетворенность пребыванием в Азербайджане, встречами, проведенными здесь, а также развитием нашей страны.