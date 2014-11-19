Президент: Пакистан придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Президент Пакистана Мамнун Хусейн принял находящегося с визитом в этой стране министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова. Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, в ходе встречи президент М. Хусейн заявил, что Пакистан придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном и считает важным дальнейшее укрепление двусторонних отношений в сфере обороны, торговли и экономических связей.

Президент отметил, что Пакистан остается приверженным поддержке позиции Азербайджана по вопросу армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Президент также высоко оценил поддержку Азербайджана в вопросе Кашмира.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в военной сфере, проведении тренингов для военнослужащих двух стран.

Президент Мамнун Хусейн также обратился за поддержкой Азербайджана в получении Пакистаном членства в проекте Евроазиатского транспортного коридора (ТРАСЕКА).

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в свою очередь поблагодарил президента за встречу и выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество между двумя странами в различных областях еще больше укрепится в будущем.