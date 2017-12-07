Президент ПА ОБСЕ: Карабахский конфликт вызывает у нас глубокую обеспокоенность

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ ОБСЕ является уникальной платформой для взаимодействия в области безопасности.
Как передает Report, об этом заявил президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Гиги Церетели на министерской встрече ОБСЕ в Вене.
"Необходимо обращать внимание на соблюдение резолюций в отношении конфликтов на всем пространстве ОБСЕ", - заявил Г. Церетели.
"Нагорно-карабахский конфликт вызывает у нас глубокую обеспокоенность", - подчеркнул президент ПА.
По его словам, необходимо приложить совместные усилия для достижения мира и создания мер для построения доверия между сторонами конфликта.
Г. Церетели указал, что "мир не может быть достигнутым путем силы, а путем понимания".
"Мы не можем компрометировать наши принципы", - сказал президент ПА ОБСЕ.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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