 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент ПА ОБСЕ: Карабахский конфликт вызывает у нас глубокую обеспокоенность

    Мир не может быть достигнутым путем силы, а путем понимания

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ ОБСЕ является уникальной платформой для взаимодействия в области безопасности.

    Как передает Report, об этом заявил президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Гиги Церетели на министерской встрече ОБСЕ в Вене.

    "Необходимо обращать внимание на соблюдение резолюций в отношении конфликтов на всем пространстве ОБСЕ", - заявил Г. Церетели.

    "Нагорно-карабахский конфликт вызывает у нас глубокую обеспокоенность", - подчеркнул президент ПА.

    По его словам, необходимо приложить совместные усилия для достижения мира и создания мер для построения доверия между сторонами конфликта.

    Г. Церетели указал, что "мир не может быть достигнутым путем силы, а путем понимания".

    "Мы не можем компрометировать наши принципы", - сказал президент ПА ОБСЕ.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi