Президент ПА ОБСЕ: Карабахский конфликт вызывает у нас глубокую обеспокоенность

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ ОБСЕ является уникальной платформой для взаимодействия в области безопасности.

Как передает Report, об этом заявил президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Гиги Церетели на министерской встрече ОБСЕ в Вене.

"Необходимо обращать внимание на соблюдение резолюций в отношении конфликтов на всем пространстве ОБСЕ", - заявил Г. Церетели.

"Нагорно-карабахский конфликт вызывает у нас глубокую обеспокоенность", - подчеркнул президент ПА.

По его словам, необходимо приложить совместные усилия для достижения мира и создания мер для построения доверия между сторонами конфликта.

Г. Церетели указал, что "мир не может быть достигнутым путем силы, а путем понимания".

"Мы не можем компрометировать наши принципы", - сказал президент ПА ОБСЕ.