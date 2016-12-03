Президент ознакомился с ходом реконструкции домов в Агдаме, пострадавших в результате вражеского обстрела

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ 3 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева поинтересовались ходом строительства, реконструкции и ремонта домов, пострадавших в результате обстрела Вооруженными силами Армении населенных пунктов Агдамского района в апреле этого года.

Главе государства и его супруге было сообщено, что в период военных операций в Агдамском районе 50 домов подверглись разрушениям и различным повреждениям. В результате принятых за последнее время мер 8 из поврежденных домов были отстроены заново, 15 – восстановлены, 27 – отремонтированы.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева в селе Махрызлы Агдамского района ознакомились с условиями, созданными в новом доме Бакира Гусейнова.

Затем глава государства и его супруга встретились с представителями общественности района.

В заключение была сделана фотография на память.