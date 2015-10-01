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    ​Президент Латвии призвал не снимать с повестки дня Нагорно-карабахский конфликт

    Вейонис заявил об этом выступая в Генассамблее ООН

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Применение права вето не позволило Совету Безопасности ООН «остановить агрессию» России против Украины и обеспечить правосудие в отношении тех, кто сбил самолет малазийских авиалиний.

    Как передает Report, об этом заявил, выступая в Генассамблее, президент Латвии Раймондс Вейонис.

    В этом контексте он поддержал предложение об ограничении права вето постоянных членов Совбеза и расширение его состава.

    Вейонис поддержал борьбу против ИГИЛ, приветствовал соглашение по ядерной проблеме Ирана и призвал международное сообщество не снимать с повестки дня конфликты в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии.

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