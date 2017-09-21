Президент Латвии: ООН должна способствовать урегулированию затяжного нагорно-карабахского конфликта

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Территориальную целостность независимых государств должны уважать все, и Россия не исключение. Как сообщает Report, об этом заявил президент Латвии Раймондс Вейонис, выступая на сессии 72-й Генеральной Ассамблеи ООН.

"Ничем не спровоцированная агрессия России против своих соседей – это серьезное нарушение правил международной безопасности. Должна быть введена ответственность за нарушения международного права для любого агрессора, инициирующего и поддерживающего конфликты", - сказал Вейонис.

Президент Латвии подчеркнул, что для его страны мирное урегулирование конфликта на Украине и уважение ее суверенитета и территориальной целостности является одним из приоритетов.

Он отметил, что ООН вместе с региональными игроками должна способствовать урегулированию затяжных конфликтов в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии.

В своем выступлении Раймондс Вейонис также затронул такие вопросы, как ядерные испытания Северной Кореи, использование химического оружия в Сирии, глобальный терроризм и необходимость реформирования ООН.