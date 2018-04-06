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    Президент: Италия не собирается обсуждать иной формат переговоров по карабахскому урегулированию

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Президенты Армении и Италии Серж Саргсян и Серджо Маттарелла на встрече в Риме обсудили процесс мирного урегулирования карабахского конфликта. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила пресс-служба президента Армении.

    В ходе встречи Серджо Маттарелла подчеркнул, что Италия поддерживает усилия МГ ОБСЕ, направленные на мирное урегулирование карабахского конфликта, и не собирается обсуждать другой формат переговоров, надеясь, что организация вместе со сторонами конфликта найдет верный путь и конфликт будет урегулирован как можно скорее по пути компромиссов.

    Президент Италии подчеркнул, что одним из приоритетов председательства Италии в ОБСЕ является решение затяжных конфликтов.

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