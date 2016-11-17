Президент Ильхам Алиев: Урегулирование карабахского конфликта должно быть основано на территориальной целостности Азербайджана

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ "Урегулирование карабахского конфликта должно быть основано на территориальной целостности Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе выступления на совместной церемонии открытия V Всемирного конгресса новостных агентств и XVI Генеральной ассамблеи, комментируя армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт.

Глава государства отметил, что Нагорный Карабах – историческая азербайджанская земля. Сегодня не только Карабах, который в советское время был автономной областью в составе Азербайджана, но и другие семь районов страны находятся под армянской оккупацией: "В результате оккупации более миллиона азербайджанцев оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, в которых содержится требование о незамедлительном и безоговорочном выводе армянских войск с территории Азербайджана. Однако они остаются не выполненными. Армения игнорирует данные резолюции, не считается с международной общественностью. Здесь необходимо провести серьезные обсуждения и предпринять шаги с тем, чтобы были созданы механизмы исполнения резолюций Совета Безопасности ООН. В ряде случаев мы становимся свидетелями исполнения резолюций Совета Безопасности ООН в течение нескольких дней. Все наши исторические памятники, мечети, кладбища разрушены армянами. Эти факты подтверждены также двумя миссиями ОБСЕ по изучению фактов. Здесь, в Баку вы можете посетить отремонтированную армянскую церковь, находящуюся под попечением государства".

Президент подчеркнул, что урегулирование конфликта должно быть основано на международном праве и территориальной целостности Азербайджана: "Территориальная целостность Азербайджана имеет такую же ценность, как и территориальная целостность любого другого государства. Мы часто слышим, что другие конфликты на постсоветском пространстве должны решаться в рамках территориальной целостности государств. Данный принцип должен быть отнесен и к Азербайджану".