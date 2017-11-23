Президент Ильхам Алиев: Территориальную целостность Азербайджана признает весь мир

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Территориальную целостность Азербайджана признает весь мир. Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

"Мы обсуждали вопросы, связанные с региональной безопасностью, и самая большая угроза региональной безопасности - это неурегулированный конфликт между Арменией и Азербайджаном", - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в течение многих лет территории Азербайджана находятся под оккупацией ВС Армении.

"Проводится политика этнических чисток против азербайджанского народа и ситуация, к сожалению, не меняется. Армения хочет сохранить статус-кво как можно дольше, несмотря на заявления, которые поступают от сопредседателей МГ ОБСЕ о том, что статус-кво неприемлем и его нужно менять", - заявил президент Азербайджана.

Президент отметил, что Совбез ООН принял четыре резолюции, которые требуют безусловного и немедленного вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана.

"В течение более 20 лет Армения не подчиняется этим резолюциям. Урегулирование конфликта должно основываться на соответствующих резолюциях Совбеза ООН и также на соблюдении принципа территориальной целостности Азербайджана. Территориальную целостность Азербайджана признает весь мир", - сказал президент Ильхам Алиев.