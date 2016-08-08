Президент Ильхам Алиев: Существующий на сегодня статус-кво в Нагорном Карабахе недопустим

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Существующий на сегодня статус-кво в Нагорном Карабахе недопустим.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в Баку глава Азербайджана Ильхам Алиев.

"Международное сообщество и международные организации признают территориальную целостность Азербайджана, являются сторонниками справедливого разрешения конфликта в соответствии с нормами международного права… Существующий в связи с конфликтом статус-кво (в Нагорном Карабахе - ред.) недопустим", - сказал И.Алиев на трехстороннем саммите с участием президента России Владимира Путина и президента Ирана Хасана Рухани.

"Конфликт должен быть разрешен в соответствии с нормами международного права и в рамках территориальной целостности Азербайджана", - добавил президент Азербайджана.