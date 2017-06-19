Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ - ДОПОЛНЕНО

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ 19 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Стефана Висконти, Игоря Попова, Ричарда Хогланда и специального представителя действующего председателя ОБСЕ Анжи Каспшика.

Как сообщает Report, глава государства сказал: "После вашего посещения Армении и оккупированных территорий Азербайджана и накануне приезда в Азербайджан Армения совершила на линии соприкосновения очередную вооруженную провокацию против Азербайджана, в результате чего погиб один азербайджанский солдат. Азербайджанская армия, как всегда, дала адекватный ответ, и результаты этого вам известны. Это неудивительно для меня, так как Армения всегда совершает подобные провокации накануне тех или иных важных мероприятий или ваших поездок, и мы становились свидетелями этого несколько раз – в 2014, 2016 годах и сейчас. Они, безусловно, знают, что мы адекватно ответим на любую военную провокацию против гражданского населения и наших военнослужащих. Они подстрекают азербайджанскую сторону к этому для того, чтобы затем обвинить нас в нарушении прекращения огня. Достаточно взглянуть на хронологию событий, чтобы убедиться в том, когда азербайджанский солдат был убит армянской армией, и когда азербайджанская сторона адекватно ответила на это. Таким образом, ответственность за последнее нарушение прекращения огня на линии соприкосновения ложится на руководство Армении, и всю ответственность за любое возможное происшествие несет оккупационная армянская армия".

Глава государства одновременно отметил, что азербайджанская сторона привержена режиму прекращения огня. Констатировав, что в последнее время на линии соприкосновения господствовало относительное спокойствие, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что это важный фактор для ускорения переговорного процесса. Однако произошедшее наглядно показало, что Армения любой ценой пытается нарушить деятельность сопредседателей Минской группы. Глава государства отметил, что Армения хочет направить внимание только на вопросы безопасности и использует все произошедшее как предлог для того, чтобы обвинить Азербайджан в нарушении прекращения огня. Это – абсолютно неверная и несправедливая позиция.

Выразив признательность президенту Ильхаму Алиеву за высказанные мысли, сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов заявил, что серьезное нарушение прекращения огня, произошедшее накануне визита сопредседателей в Азербайджан, вызывает чувство глубокого сожаления. "В заявлении, которое мы примем по итогам визита, будет отражена данная ситуация", - сказал он.

В ходе беседы сопредседатель от Франции Стефан Висконти, сопредседатель от США Ричард Хогланд и специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжи Каспшик высказали свое мнение о переговорном процессе.

На встрече состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.