Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей МГ ОБСЕ - ОБНОВЛЕНО

© prezident.az

***10:34

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ 11 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Ричарда Хогланда, Игоря Попова, Стефана Висконти и специального представителя действующего председателя ОБСЕ Анжи Каспшика.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента.

Сопредседатель от России Игорь Попов отметил, что хотя в составе Минской группы находятся новые сопредседатели от США и Франции, позиция представляемых ими стран относительно мирного урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта остается неизменной, страны-сопредседатели желают скорейшего начала основательных мирных переговоров.

На встрече состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.