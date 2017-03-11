 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей МГ ОБСЕ - ОБНОВЛЕНО

    Состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта© prezident.az

    ***10:34

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ 11 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Ричарда Хогланда, Игоря Попова, Стефана Висконти и специального представителя действующего председателя ОБСЕ Анжи Каспшика.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента.

    Сопредседатель от России Игорь Попов отметил, что хотя в составе Минской группы находятся новые сопредседатели от США и Франции, позиция представляемых ими стран относительно мирного урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта остается неизменной, страны-сопредседатели желают скорейшего начала основательных мирных переговоров.

    На встрече состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi