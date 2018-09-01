Президент Ильхам Алиев: Мы рассчитываем на то, что усилия России в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта будут продолжены

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ “Россия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, занимающейся урегулированием конфликта, играет важную роль в деле урегулирования. Россия является нашим соседом, нашим историческим партнером и другом, и мы рассчитываем на то, что усилия России в деле урегулирования конфликта будут продолжены”.

Как сообщает Report, об этом, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая в Сочи совместно с Президентом России Владимиром Путиным заявлением для прессы.

“Хотел бы отметить, что среди вопросов, которые мы обсуждали, важное место занимают вопросы региональной безопасности, в первую очередь, урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, который длится очень долго и который привел к большим страданиям для азербайджанского народа. Долгие годы международно признанные территории Азербайджана находятся под армянской оккупацией. Более миллиона азербайджанцев стали беженцами и внутренними переселенцами в результате этого конфликта. Скорейшее урегулирование конфликта позволит нашим гражданам вернуться на свои исторические земли, а также принесет мир, стабильность и сотрудничество в наш регион”, - отметил Президент Ильхам Алиев.