​Президент Ильхам Алиев: Экономика Азербайджана как минимум в 10 раз сильнее экономики Армении

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ "Нагорный Карабах является исконной, исторической азербайджанской территорией, и, несмотря на грязные шаги армянского лобби, в результате проведенной за последние годы политики нам удалось доказать, что это - исконная азербайджанская территория. Нагорный Карабах признается всеми международными организациями как неотъемлемая часть Азербайджана, и при вступлении нами в членство ООН весь мир признал, что Нагорный Карабах является исконной азербайджанской территорией".

Как сообщает Report, об этом в своем посвященном национальному празднику Азербайджана - Дню Республики официальном выступлении во дворце "Buta" заявил президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что на сегодняшний день политический вес Азербайджана на политической арене резко отличается от веса Армении: "Другая причина связана с экономическим фактором. Экономика Азербайджана как минимум в 10 раз сильнее экономики Армении. Естественно, для урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта существуют четыре резолюции Совбеза ООН. Совбез ООН не принимал резолюций, связанных с аналогичными конфликтами в постсоветском пространстве. Однако в связи с данным вопросом были приняты резолюции, в которых четко указывается, что армянские Вооруженные силы должны безоговорочно покинуть оккупированные азербайджанские территории. Как бы ни старалась Армения, исказить этот факт ей не удастся, так как документы составлены и опубликованы".