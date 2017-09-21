Президент Ильхам Алиев: Армения чертит мнимые карты и помещает на них Нагорный Карабах

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ "Азербайджан наш старый друг. Азербайджан проводит большую и полезную работу, проводит в жизнь инициативы и мероприятия.”

По сообщениям Report, об этом сказал Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш во время встречи с президентом Ильхамом Алиевым.

Антонио Гутерреш сказал, что сотрудничество между Азербайджаном и ООН находится на высоком уровне, подчеркнул существование взаимопонимания. Он отметил, что Азербайджан активно участвует в проектах ООН. Генеральный секретарь выразил обеспокоенность армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом, выразил надежду на то, что сопредседатели сделают,все от них зависящее в деле урегулирования конфликта.

Президент Ильхам Алиев сказал,что Азербайджан провел большую работу в рамках ООН.

Глава государства рассказал о глобальных форумах Альянса Цивилизаций ООН, форумах межкультурного диалога, мероприятий, проведенных в Баку по линии сотрудничества с Советом Европы и сказал, что подобного рода мероприятия в нашей стране будут продолжены.

Глава государства отметил,что экономика Азербайджана развивается, уровень бедности находится на низком уровне, грамотность населения приближена почти к 100 процентам. Президент Ильхам Алиев в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, отметил, что Армения препятствует проведению переговоров и затягивает разрешение конфликта.

Президент Азербайджана отметил, что наша страна выступает за мирное решение конфликта. Но несмотря на то, что проявляется инициатива, результатов пока что нет. Он отметил, что мы хотим, чтоб наши люди вернулись в дома своих предков.

Президент также рассказал о восстановлении освобожденного от оккупации села Джоджуг Марджанлы Джабраильского района.

Отмечено, что в селе создана вся необходимая инфраструктура. Глава государства отметил, что Армения чертит мнимые карты, показывает на них Нагорный Карабах, расселяет на оккупированных азербайджанских землях армян из других стран. Президент Азербайджана сказал, что ООН должна учитывать это и посылать необходимые сообщения сопредседателям.