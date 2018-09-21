Президент Ильхам Алиев: Армения - безуспешное государство

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ "Несмотря на то, что наши земли находятся под оккупацией, что у нас более миллиона беженцев и переселенцев, Азербайджан успешно развивается, есть прекрасные перспективы для развития. Нагорный Карабах никогда не получит какого бы то ни было статуса вне суверенитета Азербайджана," - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в пятницу на торжественном заседании Милли Меджлиса, проведенном по случаю 100-летия азербайджанского парламента, передает Report.

Президент подчеркнул, что азербайджанский народ и государство никогда не позволят, чтобы их исконная, историческая, правовая земля была отделена от Азербайджана. "Армении не следует жить такими грезами. Пусть руководство Армении не обманывает свой народ. Мы используем и будем использовать все возможности для восстановления нашей территориальной целостности, в этом направлении предприняты очень важные шаги. Как я уже отметил, международные организации поддерживают нашу позицию. Ее поддерживают не только Совет Безопасности ООН, но и Генеральная Ассамблея ООН, ОБСЕ, Парламентская Ассамблея Совета Европы, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, Европейский парламент и другие организации. В подписанном в нынешнем году между Азербайджаном и Европейским Союзом документе под названием Приоритеты партнерства суверенитет Азербайджана, неприкосновенность его границ, территориальная целостность получили поддержку. Это – позиция Европейского Союза. Соседние государства признают и поддерживают нашу территориальную целостность. Организация исламского сотрудничества неоднократно принимала резолюции, связанные с конфликтом. Все они защищают нашу позицию. То есть, это – международно-правовая сторона вопроса. Что же мы видим в реальной жизни? Армения – безуспешное государство. Если страной в течение 20 лет управлял режим криминальной хунты, - речь идет о государстве, являющемся независимом всего 26 лет, - то как еще можно назвать это государство? Только безуспешным. По сути, успех отвернулся от них в результате захватнической политики, так как в противном случае они могли бы воспользоваться возможностями Азербайджана. Без Азербайджана в регионе не могут быть реализованы ни одна инициатива, ни один проект, наша сила – политический вес, экономический потенциал, военное могущество постепенно возрастают, укрепляются наши международные позиции. Сегодня наша политика – хочу повторить, это не секрет, - заключается в том, чтобы поставить Армению в полностью изолированное положение, расшатать ее экономические устои – хотя вряд ли можно назвать их устоями. Почему? Потому, что мы хотим получить наши земли. Нам предлагают решать вопрос мирным путем. Мы тоже стремимся к этому. Но для этого необходимо иметь перед собой адекватную сторону. Мы не видим такой адекватности. Неадекватные шаги, действия Армении, ее заявления, звучащие с высоких трибун, поставят эту страну в еще более тяжелое положение. Нам нет до нее дела. Но это становится сегодня огромной проблемой для урегулирования конфликта", - сказал президент.

"Поэтому мы и впредь будем проводить свою политику. Наш экономический потенциал возрастает. Сегодня разница между Арменией и Азербайджаном, как между небом и землей. Сегодня Азербайджан является экономически развивающейся страной, Армения же – бедная страна, рассчитывающая на других и живущая за счет пожертвований. Конечно, мы и впредь будем проводить свою политику", - добавил президент Азербайджана Ильхам Алиев.