​Президент Грузии призвал к мирному разрешению карабахского конфликта

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал руководителей Армении и Азербайджана "приложить максимум усилий для мирного разрешения возникшей напряженной ситуации" в Нагорном Карабахе, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал во вторник в Тбилиси, выступая на проходящем здесь в рамках Недели НАТО в Грузии международном Форуме народной дипломатии.

"Мы очень надеемся на то, что руководители Армении и Азербайджана приложат максимум усилий для того, чтобы разрядить напряженную ситуацию и мирными, дипломатическими средствами при активном участии международного сообщества добиться мирного разрешения конфликта", - сказал он.