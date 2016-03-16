Президент Греции: Нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован исключительно под эгидой МГ ОБСЕ

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ "Минская группа ОБСЕ является наиболее удобным форматом для урегулирования нагорно-карабахского конфликта". Как сообщает Report, об этом заявил президент Греции Прокопис Павлопулос на встрече с находящимся с визитом в Афинах президентом Армении Сержом Саргсяном 15 марта.

Прокопис Павлопулос огласил позицию Афин по нагорно-карабахскому конфликту, отметив, что Греция в своей внешней политике придерживается принципа мирного урегулирования всех вопросов на основе международных норм и законодательства. Он подчеркнул, что нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован исключительно под эгидой Минской группы ОБСЕ.