​Президент Франции подтвердил, что карабахскому вопросу и впредь будет уделяться важное значение

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ В рамках делового визита во Францию министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился в Елисейском дворце с дипломатическим советником президента Франции Жаком Одибером. Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

На встрече, прошедшей через несколько дней после визита в Азербайджан президента Франции Франсуа Олланда, состоялся обмен мнениями по вопросу урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Здесь также коснулись последней инициативы Франции в данном контексте, нынешнего положения двусторонних связей между Францией и Азербайджаном, затронули дальнейшие перспективы.

Французская сторона в очередной раз заявила, что придает важное значение отношениям с Азербайджаном, остается верна посреднической роли в рамках Минской группы ОБСЕ и добавила, что со стороны президента Франции Франсуа Олланда и впредь данному вопросу будет придаваться важное значение.

Глава МИД Азербайджана высоко оценил активность руководства Франции в данном контексте. Э.Мамедъяров сказал, что присутствие армянских Вооруженных сил на оккупированных азербайджанских территориях является основным препятствием на пути мирного урегулирования конфликта и заявил о возможности справедливого решения армяно-азербайджанского конфликта на основе принципов неприкосновенности границ, признанных государствами на международном уровне, защиты территориальной целостности, суверенитета и политической независимости Азербайджана.