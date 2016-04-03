Президент Франции: Конфликт в Нагорном Карабахе можно разрешить только мирным путем

Баку. 3 Апреля. REPORT.AZ/ Конфликт в Нагорном Карабахе может быть решен только путем переговоров.



Как передает Report, такую мысль озвучил президент Франции Франсуа Олланд.



"Президент республики глубоко сожалеет о серьезных инцидентах, которые произошли в Нагорном Карабахе в непосредственной близости от линии прекращения огня и следствием которых стали жертвы, в том числе среди мирного населения", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.



Французский лидер призвал все стороны конфликта к сдержанности и неукоснительному соблюдению режима прекращения огня.

"Нет никакого другого пути, кроме переговоров. Президент республики, который в октябре 2014 года в Париже принимал президентов Армении и Азербайджана, подтверждает свою приверженность мирному урегулированию конфликта в максимально сжатые сроки", - сказано в заявлении администрации Олланда.