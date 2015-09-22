Олланд: Франция будет решительно продолжать посреднические усилия по урегулированию карабахского конфликта

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ "Как сопредседатель Минской Группы ОБСЕ, Франция будет решительно продолжать посреднические усилия по урегулированию нагорно-карабахского конфликта".

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в послании президента Франции Франсуа Олланда президенту Армении Сержу Саргсяну по случаю дня независимости.

"Надеюсь, что подвижки на состоявшейся в Париже в октябре 2014-го встрече поспособствуют скорейшему разрешению этой проблемы", - говорится в послании Ф.Олланда.

Скорейшего разрешения нагорно-карабахского конфликта пожелал в своем послании С. Саргсяну и федеральный президент Германии Йоахим Гаук.