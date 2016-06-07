​Президент Чехии обсудит в Армении Карабахский конфликт

Баку. 7 Июня. REPORT.AZ/ Президент Чехии Милош Земан во вторник прибудет в Армению с двухдневным государственным визитом по приглашению своего коллеги Сержа Саргсяна.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

В рамках визита Земан встретится с Саргсяном, спикером Национального Собрания (парламента) Галустом Саакяном, премьер-министром Овиком Абрамяном.

Посол Чехии в Армении Петр Микиска ранее сообщил, что в повестке визита главы чешского государства — экономическое сотрудничество между Арменией и Чехией, вопросы развития отношений Армении и Европейского Союза, соответствующая поддержка в этом вопросе со стороны Чехии, а также региональная политика, в том числе вопрос Нагорного Карабаха.