Президент Беларуси выразил обеспокоенность ситуацией в зоне нагорно-карабахского конфликта

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонном разговоре обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сложившуюся ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает Report со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».
Ильхам Алиев в деталях проинформировал Александра Лукашенко обо всех обстоятельствах вокруг инцидента.
Президент Белоруссии выразил обеспокоенность в связи с ситуацией, сложившейся в зоне конфликта.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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