​Президент Беларуси призвал страны СНГ активнее заниматься решением нагорно-карабахского конфликта

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал страны СНГ активнее заниматься решением проблем Приднестровья, Нагорного Карабаха и других актуальных для Содружества вопросов.

Как сообщает Report cо ссылкой на БЕЛТА, об этом А.Лукашенко заявил 19 мая на встрече с руководителями делегаций 40-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ (СОРБ) в Минске.

"Если мы их не будем видеть, лечить эти болезни, мы загоним их вглубь", - предостерег глава Беларуси.

Глава государства подчеркнул, что СНГ необходимо стремиться к диалогу по этим и другим острым вопросам.

"Надо договариваться. Мы никуда не денемся, мы в одной лодке, никто нас особо там, на других берегах, не ждет. Надо обустраивать свою жизнь", - заявил А.Лукашенко.

По его мнению, подспорьем в этом станет близкий менталитет народов стран СНГ.