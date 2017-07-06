Президент Беларуси призвал обратить серьезное внимание к проблеме Нагорного Карабаха - ВИДЕО

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Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал страны Европы обратить серьезное внимание к проблеме Нагорного Карабаха.

Как сообщает Report, об этом он сказал, выступая на церемонии открытия 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ.

"Европа сегодня оказалась в эпицентре нерешенных своевременно проблем. С одной стороны, это не связанные с Европой проблемы, однако Европа оказалась на перекрестке этих проблем", - сказал президент.

В качестве примера беларусский лидер пример проблемы терроризма, незаконной миграции, военные конфликта на Ближнем Востоке.

"И историчность момента заключается еще в том, что мы, как никогда, почувствовали, что значит бездействие. Недолгое время не решая проблемы у себя в Европе, многие проблемы самые крупные из них это Приднестровье, Нагорный Карабах, мы получили собственный конфликт в центре Европы - Украина.

Поэтому историчность момента как раз и заключается в том, что нам надо серьезнейшим образом обратить внимание на проблемы. И самое главное нам очень важно выстроить приоритетность этих проблем", - заявил президент Беларуси.