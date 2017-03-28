Президент Беларуси: Азербайджан и Армения должны решить вопрос без всяких посредников

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ "Нельзя в политику разыгрывать эту карту, когда гибнут люди и бедствуют люди. Вот это наша непреклонная позиция по всем конфликтным точкам в мире. Будь то Украина, будь то Нагорный Карабах, Приднестровье". Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу белорусского президента, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с завершающим свою дипмиссию послом Армении в Беларуси Арменом Хачатряном.

"Надо, чтобы людям было хорошо", - заявил президент Беларуси, отметив, что не любит посредников.

"Ненавижу посредников. Потому что они вокруг Беларуси, сколько я президентом, столько и ходят - то миротворцы, то посредники, то с Евросоюзом, то еще с кем-то. Да мы без посредников разберемся с Евросоюзом, с другими государствами и так далее", - заявил Лукашенко.

"Армения и Азербайджан без всяких посредников, вот это мое личное мнение - не надо этих посредников, ни сильных, ни слабых, должны сесть за стол и решить проблему. Если они захотят кого-то в гаранты взять, они вдвоем пусть определяться. Сегодня есть такой момент, чтобы решить этот вопрос", - заявил Лукашенко.