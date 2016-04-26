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    Президент Азербайджана: В нашем случае резолюции ООН уже более 20 лет не выполняются

    ​Нагорный Карабах - это неотъемлимая часть Азербайджана

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ "Нагорный Карабах -  это неотъемлемая часть Азербайджана. Когда страна вошла в ООН, Нагорный Карабах был включен вместе с Азербайджаном, но из-за оккупации армян, весь Нагорный Карабах и районы за пределами Нагорного Карабаха были оккупированы, что стало причиной 1 млн. беженцев, этнической чистки". 

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН в Баку.

    Президент отметил, что на сегодняшний день культурные памятники на оккупированных Арменией территориях Азербайджана разрушены, в то время как, например, армянская церковь в Баку была восстановлена.

    Он напомнил, что ООН приняла 4 резолюции в связи с оккупацией территорий Азербайджана. "В то время как другие резолюции выполняются в течение дней, в нашем случае, уже более 20 лет они не выполняются". 

    "К сожалению, Армения игнорирует эти резолюции", - отметил президент, призвав международное сообщество "заставить агрессора выполнять нормы международного права". 

    "Разрешение конфликта должно основываться на нормах международного права, наши земли должны быть освобождены, вынужденные переселенцы должны вернуться в свои дома", - добавил Ильхам Алиев. 

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