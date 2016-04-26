Президент Азербайджана: В нашем случае резолюции ООН уже более 20 лет не выполняются

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ "Нагорный Карабах - это неотъемлемая часть Азербайджана. Когда страна вошла в ООН, Нагорный Карабах был включен вместе с Азербайджаном, но из-за оккупации армян, весь Нагорный Карабах и районы за пределами Нагорного Карабаха были оккупированы, что стало причиной 1 млн. беженцев, этнической чистки".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН в Баку.

Президент отметил, что на сегодняшний день культурные памятники на оккупированных Арменией территориях Азербайджана разрушены, в то время как, например, армянская церковь в Баку была восстановлена.

Он напомнил, что ООН приняла 4 резолюции в связи с оккупацией территорий Азербайджана. "В то время как другие резолюции выполняются в течение дней, в нашем случае, уже более 20 лет они не выполняются".

"К сожалению, Армения игнорирует эти резолюции", - отметил президент, призвав международное сообщество "заставить агрессора выполнять нормы международного права".

"Разрешение конфликта должно основываться на нормах международного права, наши земли должны быть освобождены, вынужденные переселенцы должны вернуться в свои дома", - добавил Ильхам Алиев.