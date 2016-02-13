Президент Азербайджана обсудил урегулирование нагорно-карабахского конфликта с главой МИД Германии

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с министром иностранных дел Германии, действующим председателем ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайером в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Германии, в ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках ОБСЕ, урегулирование нагорно-карабахского конфликта, сотрудничество в сфере энергетики и другие вопросы двустороннего сотрудничества.