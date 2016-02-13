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    Президент Азербайджана обсудил урегулирование нагорно-карабахского конфликта с главой МИД Германии

    Встреча состоялась в рамках Мюнхенской конференции по безопасности

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с министром иностранных дел Германии, действующим председателем ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайером в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Германии, в ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках ОБСЕ, урегулирование нагорно-карабахского конфликта, сотрудничество в сфере энергетики и другие вопросы двустороннего сотрудничества. 

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