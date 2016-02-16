Президент Азербайджана обсудил со спецпредставителем НАТО карабахский вопрос

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ 16 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял специального представителя генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймса Аппатурая.

Как сообщает Report, специальный представитель Джеймс Аппатурай, передав главе государства приветствия генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, вспомнил последний визит президента Ильхама Алиева в штаб-квартиру НАТО и проведенные встречи.

Глава государства с удовлетворением отметил, что встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом во время проведенных в Давосе обсуждений.

В ходе беседы было подчеркнуто, что успешное сотрудничество между Азербайджаном и НАТО вызывает удовлетворение, высокую оценку получил вклад Азербайджана в международную безопасность в рамках проводимых в Афганистане миротворческих операций. На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам о нынешнем состоянии переговоров в связи с урегулированием армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, было выражено удовлетворение постоянной поддержкой территориальной целостности Азербайджана в принятых НАТО документах.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и просил передать его приветствия генеральному секретарю НАТО.