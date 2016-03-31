​Президент Азербайджана: Конфликты в бывшем СССР надо решать на основе резолюций СБ ООН

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Конфликты на пространстве бывшего Советского Союза должны решаться с соблюдением принципа территориальной целостности стран.

Как передает Report, об этом заявил в среду президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с госсекретарем США Джоном Керри.

"Мы благодарны правительству США за усилия в поиске путей решения давнего конфликта между Арменией и Азербайджаном. Мы считаем, что этот конфликт должен быть решен на основе резолюции Совета Безопасности ООН, которая предусматривает немедленный вывод армянских войск с наших территорий", — сказал Алиев.

По его словам, "конфликт между Арменией и Азербайджаном, как и все конфликты на постсоветском пространстве, должны решаться на основе территориальной целостности стран".