Президент: Азербайджанский народ и государство никогда не допустят создания второго армянского государства на наших землях

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ "Азербайджанский народ и государство никогда не допустят создания второго армянского государства на наших землях".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на официальном приеме, проведенном 27 мая во Дворце Бута в честь национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

Глава государства затронул армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт и подчеркнул важность урегулирования конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев отметил, что процесс укрепления армии в стране идет успешно, проводится диверсификация экономики, осуществляются реформы.