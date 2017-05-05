Президент Азербайджана: Армения грубо нарушает международное право

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ "Армения грубо нарушает международное право".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия IV Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

Президент заявил, что армянская агрессия, завершившаяся оккупацией азербайджанских земель - Нагорного Карабаха и 7 других районов, привела к появлению более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев.

"Мы реставрировали армянскую церковь в Баку, а Армения уничтожила наши памятники культуры на оккупированных территориях", - заявил президент, отметив, что Армения продолжает грубо нарушать международное право, не соблюдая резолюции Совбеза ООН.