Президент Азербайджана: "Апрельские бои еще раз продемонстрировали силу нашей армии, солидарность нашего народа"

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Центре Гейдара Алиева был организован официальный прием по случаю 93-й годовщины со дня рождения общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и 71-й годовщины Победы над фашизмом.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева.

Поздравив весь азербайджанский народ с Днем Победы над фашизмом, президент Ильхам Алиев отметил, что наша страна как на передовой, так и в тылу сыграла большую роль в достижении Победы.

Еще раз выразив уважение к ветеранам войны, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что нынешний День Победы отмечается с особым воодушевлением.

Напомнив о том, что в начале прошлого месяца наша армия провела успешную контрнаступательную операцию против вооруженных сил Армении, попытавшихся совершить провокацию на линии соприкосновений войск, и в результате данной операции некоторые территории были освобождены от оккупации, глава государства передал поздравления по случаю этой победы и сказал, что апрельские бои еще раз продемонстрировали силу нашей армии, солидарность нашего народа.

Отметив, что Азербайджан с большим уважением относится к своему историческому прошлому, глава государства с сожалением констатировал, что в первые годы независимости 9 Мая – День Победы не отмечался, и лишь после того, как великий лидер Гейдар Алиев вновь пришел к власти, этот праздник был возвращен народу.

Подчеркнув, что завтра будет отмечаться 93-я годовщина со дня рождения великого лидера, президент Ильхам Алиев рассказал о работе, проделанной общенациональным лидером во имя Азербайджана, напомнил, что в результате усилий Гейдара Алиева Азербайджан развивался как в период Советского Союза, так и в годы независимости. Глава государства отметил, что в годы, когда великий лидер находился у власти, всегда пропагандировались и находились в центре внимания национальные ценности, национальная культура.

Коснувшись причин возникновения армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, президент Ильхам Алиев сказал, что этот конфликт является искусственной провокацией, горькие последствия которой Азербайджан переживает и сегодня. Он подчеркнул, что если бы общенациональный лидер в первые годы независимости находился у власти, то нагорно-карабахский конфликт не возник бы.

Глава государства рассказал о господствовавшем в начале 1990-х годов в Азербайджане политическом и экономическом кризисе, отметил, что после возвращения великого лидера к власти в Азербайджане началось динамичное развитие, сформировалась идеология азербайджанства, начался процесс развития многонационального, многоконфессионального общества. Он подчеркнул, что Гейдар Алиев является основоположником независимого Азербайджана.