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    Президент Армении встретился с новым сопредседателем МГ ОБСЕ

    Стефан Висконти заверил, что будет работать на новом посту усердно и с осознанием всех трудностей и важности проблемы

    Баку. 15  декабря. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян провел встречу с новым сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Франции Стефаном Висконти, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ. 

    По информации пресс-службы главы армянского государства, президент поздравил посла Висконти с назначением и пожелал успехов при осуществлении важнейшей дипломатической миссии.

    Серж Саргсян выразил надежду, что усилия стран-сопредседателей МГ ОБСЕ по исключительно мирному урегулированию конфликта в соответствии с нормами и принципами международного права будут продолжены в конструктивном русле.

    В свою очередь Стефан Висконти заверил, что будет работать на новом посту усердно и с осознанием всех трудностей и важности проблемы, поскольку данный вопрос касается стабильности, безопасности и процветания всего региона.

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