Президент Армении встретился с новым сопредседателем МГ ОБСЕ

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян провел встречу с новым сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Франции Стефаном Висконти, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

По информации пресс-службы главы армянского государства, президент поздравил посла Висконти с назначением и пожелал успехов при осуществлении важнейшей дипломатической миссии.

Серж Саргсян выразил надежду, что усилия стран-сопредседателей МГ ОБСЕ по исключительно мирному урегулированию конфликта в соответствии с нормами и принципами международного права будут продолжены в конструктивном русле.

В свою очередь Стефан Висконти заверил, что будет работать на новом посту усердно и с осознанием всех трудностей и важности проблемы, поскольку данный вопрос касается стабильности, безопасности и процветания всего региона.