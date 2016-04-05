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    ​Президент Армении: В Карабахе может начаться полноценная война

    Соответствующее мнение Серж Саргсян высказал, выступая на встрече с послами стран ОБСЕ

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В Карабахе может начаться полноценная война.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, соответствующее мнение Серж Саргсян высказал, выступая на встрече с послами стран ОБСЕ.

    По его мнению, если подобное произойдет, то будут затронуты не только страны Южного Кавказа, но и безопасность Европы.

    "Дальнейшее ожесточение боевых действий может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до широкомасштабной войны. Что будет иметь последствия для безопасности и стабильности не только южнокавказского, но и всего европейского региона", - сказал президент Армении.

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