Президент Армении принял спецпредставителя ЕС по вопросам Южного Кавказа

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян сегодня принял новоназначенного cпециального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Президент поздравил спецпредставителя ЕС с назначением на эту ответственную должность, отметив, что рад в связи с тем, что эта важная миссия вновь доверена опытному дипломату.

Серж Саргсян выразил надежду, что деятельность Тойво Клаара внесет свой важный вклад в усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ в деле мирного урегулирования карабахского конфликта.