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    Президент Армении принял спецпредставителя ЕС по вопросам Южного Кавказа

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян сегодня принял новоназначенного cпециального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Президент поздравил спецпредставителя ЕС с назначением на эту ответственную должность, отметив, что рад в связи с тем, что эта важная миссия вновь доверена опытному дипломату.

    Серж Саргсян выразил надежду, что деятельность Тойво Клаара внесет свой важный вклад в усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ в деле мирного урегулирования карабахского конфликта.

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