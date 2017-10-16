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    Президент Армении прибыл в Женеву

    Cегодня здесь по инициативе сопредседателей МГ ОБСЕ состоится президентов Азербайджана и Армении

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян прибыл в Женеву. Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь президента Армении Владимир Акопян.

    Напомним, 16 октября в Женеве по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоится встреча президентов Азербайджана и Армении - Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна.

    В ходе встречи, президенты Ильхам Алиев и Серж Саргсян обсудят процесс урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. 

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